ilkokulda öğretmen seçimi nasıl yapılır ?

İlkokulda öğretmen seçimi ? Hangi öğretmen iyidir ?

İLKOKULDA ÖĞRETMEN SEÇİMİ

Değerli veliler bir çoğumuz çocuklarımızı özellikle ilkokula yazdırırken bazı endişelere kapılıyoruz; Hangi öğretmen iyi ve daha doğru öğretmen ? Aslında okullar tüm öğretmenlerin özgeçmişlerini, aldıkları eğitimleri, yaşlarını yayınlamak zorundadırlar. Fakat yapmıyorlar. Ayrıca aşağıda anlatacağım konular ile İlkokula gidecek çocukların aileleri zor durumda bırakılıyor ve maddi olarak sömürülüyorlar.

Dünya kadar devlete vergi veriliyor olmasına rağmen devlete ait ilkokullar da özellikle bir öğretmene kayıt isteniyorsa Yüksek Paralar talep ediliyor. Ve bu durumdan milli eğitimin bile haberi olmuyor. Toplanan paraları bilseler onların bile dudakları uçuklar. Aslında o okul müdürlerinin görevine son verilmeli. Sadece bununla da bitmiyor. Okullara hem para verip, hem de Fotokopi kağıdı, renkli kağıt, toner, sabun, sıvı sabun, çamaşır suyu, kağıt havlu ve daha bir çok şey, istenenler arasında. O zaman şunu sorgulayın biz neden vergi veriyoruz ? Eğitim hani bedavaydı ? Ya da özel okula gitmedik paramız olmadığı için devlet okuluna gittik, Neden biz devlet okuluna da defalarca para ödüyoruz ? Sonra da güvenlik, tutuyoruz temizlikçi tutuyoruz onlara harcanıyor bu paralar deniyor. Okullardaki dolapları satan kiraya veren müdürler neler neler var. Hesap ediyoruz, toplanan ücretler çok çok yüksek rakamlara ulaşıyor , korkunç. Eskiden gönlünden ne koparsa ne kadar verebilirsen denirdi. Şimdi utanmadan çok yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Okul müdürü istiyor, okul müdür aile birlikleri bitlikte istiyor. Velinin hakkını koruyan bir sistem yok oysaki. Sadece biz şunu yapacağız verin para. Peki para verildi okula diyelim. Neden okullar kapanmadan 3?4 hafta kala ders yapılmıyor. Etüd konusu ortaya atılıyor. Bazı öğretmenler sınıfta bekliyor, çocuklar soru soruyorlar sorulan sorular anlamayan çocuklara anlatılmadığı bile oluyor. Çocuklara yapamayacakları kadar ödev verip, ödev yapmıyorsa etüde gönderin aylık şu kadar ücret deniyor, işte tezgah bu. Öğretmenin işi çıkıyor bir durum oluyor, parasını ödediğiniz günlerin telafisi bile yapılmıyor. Her şey resmi gibi olup ücretleri elden ya da okul klüp hesabına istiyorlar. Yasal işler değil bunlar.Hiç düşündünüz mü neden yaz tatillerinde okullar bomboş duruyor da bu etüdler madem çocukları eğitmek, ödev yaptırmak için de okullar neden kullanılamıyor ? Neden belediyedeki öğretmenlere bom boş duran sınıflar kiraya verilmiyor ?

Hiç düşündünüz mü ? Yapmış olduğunuz ödemelere neden resmi fatura verilmiyor ? Demek ki yasal değil. Müdür beyler diyorlar ki gelin defterlerimizi inceleyin. Gelirleri tam göstermiyorsunuz ki eksik yazılan gelirleri bilmeden sadece giderlere bakmakla olmuyor bu kontroller.

Ama konumuz bu konularla bağlantılı başka ne düzenler kurulmuş onları belirtmek. Lütfen sonuna kadar okuyunuz?

İlkokula gidecekseniz şunları düşünün. Ben öğretmenin neyine para veriyorum ? Öğretmeni tanımıyorum, hakkında tek kelime bile bilgim yok ağızdan kulaktan dolma kelimeler ile kimine göre çok iyi.

Müfredat özel okulda da aynı devlet okulunda da öğretmenA da aynı konuyu öğretiyor öğretmenB de.Siz şunları düşünün genç öğretmenler daha gayretli günümüzde onlara çocuğunuzu verin daha hareketli olsunlar ve gençlerin daha çok önü açılsın.Yaşlılar tecrübeli diye düşünebilirsiniz ama 55 yaş üzeri zorlanıyorlar, unutuyorlar ve bıkmışlar. Uğraşmadan para alıyorlar.Muhakkak çok iyi meslekdaşlarım da vardır. Sözlerim onların haricinde tabiki. Bir de aşağıdaki konulara bir göz atmanızda fayda var. Fakat işimiz var çocuklarda okula başladılar diye sakın çocuklarınızı sadece oklula gönderip para verdik nasıl olsa bu öğretmen iyiymiş demeyin. Kulaktan dolma sözler ile bakın neler olabiliyor? Çocuğunuzun ve kendinizin şansına inanın. Reklamı olan okulun yönlendirdiği öne çıkarttığı öğretmenlerden 500 metre uzakta durun ve sakın para vermeyin.

Böyle bir sınıfa düşerseniz kazığı yersiniz. Siz ve çocuğunuz avcıya av olmuş oluyor. Ne kötü değil mi ? O zaman bazı müdürlerin kurduğu bu tezgahı incelediğimize göre bir de öğretmenin iyisi nasıl oluyor ona bakalım?.

iyi öğretmen nasıl olmalıdır, hangi uygulamalar doğru ?

İyi öğretmen sadece eğitime önem verir. Kendisi sıkılıyor diye sürekli sosyal aktivite yapma peşinde koşmaya çalışmaz.

İyi öğretmen sürekli gösteriş, fotoğraf, kendisini ispatlama, alkışlatma, övülme peşinde koşmaz.

İyi öğretmen sürekli velilerden yardım isteyerek onlara kendi yapacakları konu ve işleri yıkmamalıdır. Bunu yapıyorsa da sürekli kendi reklamını yapmaz. Kendi isminin geçmesini kesinlikle kabul etmez. Görev alanların isimlerini duyurmalı kendi isminden bahsetmemelidir.

İyi öğretmen çocuklara örnek toplumsal davranışlar göstermelidir. Kendi Egosunu sürekli ön planda tutmaz. Görevi olan her yaptığı işe alkış beklememelidir.

İyi aklı başında olan öğretmen zorunlu durumlarda eğitim vermesi gerekirse öğrencilerine asla şu sözü kullanmaz.?Bakın mecbur değilim ama yine de yapıyorum.? Öğretmenlik içten gelerek öğrencileri düşünerek yapılır. Bu söz sarf ediliyorsa içten gelen bir öğretmenlik yapılmıyordur.

Şu başlıklar için öğretmenlik yapan çoktur. İşimi yapıyormuş gibi yapayım maaş alayım, gezi yapar geziye giderim, emekli olmayayım sıkılırım. Nasılsa okulda mecbur beni çekecekler istediklerimi yaptırtırım. Patron, yönetici benim.

İyi öğretmen toplumsal özel günlerde maddiyata önem veren değil, çocukların yeteneklerine göre hediye talep etmeli ya da hiç etmemelidir. Yoksa istemem yan cebime koy, doğum günü, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü v.b. Veliler maddi olarak zorlanmamalıdır.

İyi öğretmen sınıfındaki velilerin alım gücü en düşük olana göre etkinliklerini ayarlamalıdır. Çevresindeki eğlence fanatiği bir kaç veli istiyor diye onların bütçesine göre planlama yapmaz.

İyi öğretmen önce öğrencilerini düşüneceğinden, gece etkinlikleri çocukların erken yatanları vardır, sigaralı ve içkili ortamlardan rahatsız olabilirler, gündüz daha iyi oyun oynarlar düşüncesi ile etkinliklerini gece yapmaz.Çocukları düşünen gündüz yapar.

İyi öğretmen okulda çevresindekiler ile dedikodu yapmaz. Diğer velileri çekiştirmez. Sadece bir kaç velinin istediklerine odaklanmaz. Tek işi vardır eğitim.

İyi öğretmen veli karşıt görüş bildirdi, istedikleri olmadı diye velilere hiçbir zaman öğrenciye ve veliye tavırlı davranmamalıdır. İyi öğretmen her türlü görüşe saygılı ve hoşgörülü olmalıdır. İyi öğretmen öğrencilerine de tavırlı örnek davranışlarla değil, iyi örnek davranışlarla örnek olmalıdır.

İyi öğretmen okul yönetimi ile birlik olup, sürekli kendi öğrencisi çoukların velilerinden alınan faaliyet komisyonlarının okula akmasına karşı çıkar. Gezi, gece, sinema, tiyatro, sürekli fotoğraf baskısı çekimi v.b. Yaptım, yapıyorum her faaliyette içinden okula komisyon gitmesine neden olmaz. Velinin cebinden alınan gereksiz harcama olmamasına gayret eder. Kendi öğrencilerinin bir eksiğinde kullanılması onların rızkı ve gereksinimleri için harcanması gereklidir.

İyi öğretmen tarih ve Atatürk eğitimini verirken bir reklam ve pazarlama aktivitesi gibi bu maskeye bürünmemelidir. Atatürk bir bayrak ve resimle fotoğraf çektirme gösterişi değildir. Atatürk bir doğru düşünce sistemidir. Çocuklara yapılanları ve doğruları anlattığınızda çocuklar zaten fikirleri benimserler ve öğrenirler. Atatürk sömürüsü yapan ya da ben Atatürkçü yüm diyen her öğretmen Atatürkçü değildir dikkat ediniz.

Iyi öğretmen veli ile çocukların durumunu ve gelişimini konuşan onları 1 adım ileriye taşımaya çalışan öğretmendir. Sürekli etkinlik yapayım peşinde koşmaz. Etkinliklerle çocuklar okulda tanışmazlar çünkü. Öğrenciler aile ve akrabaları ile de etkinlikler yapabilirler.

İyi öğretmen çocuklara ve velilere piknik formatında herkesin yediğini içtiğini getirebileceği kiralanmayan, boşuna para ödenmeyen açık alanlarda etkinlik yaptırabilir. Sadece ücretli olan yerleri değil ücretsiz yerleri de seçebilecek değerlendirebilecek kapasite de olmalıdır.

İyi öğretmen çocukların kabiliyetlerine göre onları destekler, velilerin diyaloğuna ya da ona hediyeler almasına göre değil. Öğretim hayatında ve okullarında iyi öğretmenin hedefinde velilerin istekleri, talepleri değil öğrencilerin istedikleri önemlidir.

İyi öğretmen, etkinlik aktivite yapmak uğruna sınıfta öğrenciler istemese dahi onları velilerine karşı şartlayıp, zorlayıp herkes bu etkinliğe gelecek. Katılmayanı ??? yaparım şeklinde öğrenciyi tehdit eder yaklaşımda bulunmamalıdır. İyi öğretmen öğrencisini kendi anne ve babasına karşı kışkırtmaz. Her etkinlik katılımı serbest olmalıdır.

İyi öğretmen eğitim için kullanmayı tercih etmediği internet konferans yöntemlerini bir gezi bir etkinliği planlayıp seçenek sunmadan zorlayarak veliler itiraz etmesin diye internet üzerinden yapmamalıdır. Etkinliğe katılamayacak, manevi/maddi uygun olmayan insanların öğrencilerinin gururunu kırmadan kapalı olarak yapmalıdır.

İyi öğretmen düşünceli olur. Maddi olarak insanların ev ya da araç taksidi ödeyip ödemedikleri, evlerine tek maaş ya da çift maaş mı giriyor ? Gelirleri aylık 20.000 TL mi yoksa 40.000 TL üzerinde mi ? Bunlar bilinmediği için whatsapp guruplarında katılımcı sayısı ve katılıyorum/katılmıyorum oylamaları kesinlikle kapalı olmalıdır. Yapılan etkinliklere katılmak istemeyenler utandırılmamalıdır. Whatsapp da, Veli toplantılarında kapalı oylamayı yapmayan, yapamayan. Bunu değerlendiremeyen aklının köşesinden geçmeyen, sadece kendisi gezmeyi düşünen öğretmen kendini yeterince geliştirememiştir.

İyi öğretmen çocuk ayrımcılığı yapmaz. Diğer çocuklar üzülmesin diye çocuklara eşit davranır. Onların yanında velileri ile görüşüyor diye sürekli aynı çocukların adını telaffuz etmez.

İyi öğretmen sınıfındaki çocukları velileri kendisi ile samimi değiller diye; birbirini seven öğrencileri, birbirine düşürüp aralarını bozmaya çalışan, konuşan ile konuşmayanı, suçlu ile suçsuzu bir tutup haksızlık yapan aileleri görüşüyorlar diye çocukların aralarını bozmaya çalışanlar değildir.

İyi öğretmen kendisi de adil olur herkese eşit yaklaşır, öğrencilerine haksızlık yapmaz ve öğrencilerine de hakkını korumayı öğretir.

İyi öğretmen kendisi kantinden ve okuldan beleş yemek yiyecek diye tüm çocukları kantinden alışverişe yemek satın almaya zorlamayandır.

İyi öğretmen Okul Aile Birliği denen yapının ailenin çıkarına hiç bir faydası olmadığını bilen, okul aile birliği = Müdür Her şeyden Para İstiyor yapısı olduğunu bilendir. Korkmaz çekinmez ve ailelere gerekli uyarıyı yapar. İyi öğretmen dürüst davranandır.

İyi öğretmen gerçekten ADİL olabilmek istiyorsa, öğrencilerinin velileri ile çok sıkı fıkı olmayan, akşam ev gezmelerine giden, dışarı da yemek yiyen, kendisine sunulan bazı avantajları reddeden kendine hakim ve karakter sahibi kişi olmalıdır. Aksi takdirde rüşvet alıp ceza kesmeyen trafik polisinden farkı kalmaz ve öğrencilere doğru davranamaz.

İyi öğretmen yeteneği olmayan çocuklara velileri ile diyalogları iyi olduğu için görev yükleyip, çocukların zorlandıkları görevleri vererek onların ileri de daha zorlanmalarına yol açmamalıdır. Psikolojilerini bozmamalıdır. Büyük sorumluluklar vermeden ailelerinden fikir almalıdır.

İyi öğretmen resmi bayram ve etkinliklere günlerce aylarca hazırlanan ve eğitimi ikinci planda bırakan, öğrencileri bir soru ?sorduğunda sonra sor? , ?ben bu konuyu anlamadım? dediğinde işim var sonra gel diyen ve başkaları ile lak lak yapan demek değildir. O konuyu kalem kağıt bile olmasa bir şekilde öğrenciye anlatandır.

İyi öğretmen resmi bayram ve etkinliklere eldeki imkanlarla hazırlayan, okul komisyon alacak diye en pahalı ve lüksünden, zorunlu kıyafet, ayakkabı v.b. Materyal satın aldırtmaya ve kiralatmaya çalışmayandır.

İyi öğretmen resmi bayram ve etkinliklere eldeki imkanlarla hazırlayan, çevresindeki kişilere komisyoncu gibi kıyafeti şuraya yaptırın, ayakkabıyı buraya v.b. Bir daha giyilemeyecek kalitesiz ayakkabı ve kıyafet için göndermeyen öğretmendir.

İyi öğretmen işini doğru yaparak öğrencilere kendini sevdirendir. Kendini sevdirmek için ekstra çaba harcamasına gerek yoktur.

İyi öğretmen bahçe de düşen bir yeri zarar gören her öğrencisine eşit yaklaşmalıdır. Birine batikon sürerek ilgi gösteren diğerine velisi kendisine soğuk davranıyor diye hiç ilgi göstermeyen değil.

İyi öğretmen çocuklara söylediklerini bugünden yarına unutmaz. Unutuyor ise yaşlanmış ya da onları önemsemiyor ve yahut da bunamış demektir. Kendisinin nörolojik rahatsızlıklarını insan kendi farketmeyeceğinden resmi makamlar tarafından psikiyatrik ve nörolojik muayenelere tabi tutulmalıdır. Gerekiyorsa 55 yaş üzeri unutkanlığı artan öğretmenler görevlerine devam ettirilmemeli, emekli edilmelidirler. Emekli olup olmama kararı öğretmenlere bırakılmamalıdır. Bu vesile ile genç dinamik yeni öğretim yöntemleri ile donanmış öğretmenlerin önü açılmalıdır.

İyi öğretmen sınıfa özel olan etkinlere, kendi yakınlarını, akrabalarını öğretmen arkadaşlarını davet etmemelidir. Eğer davet ediyor ise etkinlik ücreti kendi cebinden üstlenmelidir. Sınıf velilerine umarsızca ödetmemelidir.

İyi öğretmen eğitimi ön planda tuttuğu için veli toplantılarında 10 dakika eğitimle ilgili konuşup, 80 dakika gezi ve etkinlik konuşmaları yapmaz. Eğitim yuvasında, eğitim mekanında, eğitime odaklanılmalı, çocukların ilerlenmesine katkı sağlanmalıdır.

Gezi şeklinde olan etkinlikler müze, tarihi eser, resim sergisi, tiyatro, opera? haricinde minimumda kalmalıdır.

İyi öğretmen gezi ve etkinlik yapacağım diye konuları hızlıca geçip, önceden bitirmek için eve çok fazla ödev vermek yerine zamana yayarak konuları defalarca anlatan geri deki öğrenciyi, ileri öğrenci ile eşitleyen ve öğrenci sorunlarını dile getiren öğretmen makbuldür.

İyi öğretmen hafta sonları ve akşam saat 21.00 e kadar hatırlamadığı konuları, hatırlatma olarak 21.00 den sonra gönderip veliyi zor durumda bırakmamalı, veliye ve öğrencisine saygı duymalı belirli bir saatten sonra hiç kimseyi rahatsız etmemelidir.

İyi öğretmen ben dili ile konuşmamalıdır. Ben istiyorum, şunu istiyorum, bu böyle olacak v.b. İyi öğretmen rica eder yol gösterir zorlayıcı olmaz.

Eğitim vermekten sıkılan eğitimden çok etkinlik peşinde koşan okulların okul kayıtlarında para almak için öne çıkarttıkları öğretmenlerden şüphe duyunuz. Öğretmen seçimine para ödeyecekseniz; Öğretmen özgeçmişlerini isteyiniz. Bir önceki sınıflar ile konuşunuz, iletişim kurunuz. Çevreye sorunuz. Unutmayınız ki çocuğunuzu okula eğitim için emanet ediyorsunuz. Etkinlik ya da öğretmen egosu için değil. Ya da öğretmen seçerek sizden sürekli her şey de komisyon kesilmesi için değil.

Gösteriş yapan, karizmatik öğretmen çok iyi öğretmen anlamına gelmemektedir. Ayrıca çok ünü ve fotoğrafları videoları olan öğretmen de çok iyi öğretmen değildir.

Okullarda sessiz sedasız gösteriş yapmadan görevini tam anlamı ile sürdüren bir çok hanımefendi, kibar ve delikanlı öğretmen vardır. Yukarıdaki konular ile velileri meşgul etmeyen, veliyi ve öğrenciyi birçok şey yapmaya zorlamayan, veliye iş yükü bindirmeyen. Öğretmen karakterli, örnek ve eğitim verme çabasında olan iyi öğretmendir. Ne ego ve gösteriş peşinde koşan, ne çok ödev veren, ne sadece ben yaparsam olur, başkası yapamaz diyen, ne etkinlik peşinde koşan öğretmen iyidir.

Ayrıca diyelim ki bir ücret isteniyordu maddi durumunuz iyi idi verdiniz ya da çok yardımseversiniz verdiniz, sonra aldığınız hizmetten memnun kalmadınız. Elinizde bir belge yok. Okul müdürünüz size her işinizi koşulsuz çözme garantisi veriyor mu yazılı olarak. Ödeme yaparak da çoğu hizmetten memnun kalmadığımız olmuyor mu hayatta ? Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle diyorum her öne çıkarılan öğretmen iyi değildir. İyi olması hangi kritere göre çok gezi yapan mı ? Atatürkçü diye düşündüğünüz mü ? Çok ödev veren mi ? Hiç ödev vermeyen mi ? Adı ünlü olmamış ama çok iyi konuları anlatan mı ? Yaşlı tecrübeli olur iyi eğitim verir dediğiniz mi ? Genç tecrübesiz olur ama yaşlı öğretmene göre daha gayretli olur dediğiniz mi ? Hangisi iyi öğretmen ?

Aslında çocuklarınızın seçmesi uygun olur ders müşterisi onlar aslında ama internetteki ingilizce eğitimi gibi seçilmiyor keşke seçilebilse. Kayıt sırasında keşke öğretmenler okulda olsa?

Son olarak;

Okulları iyi yapan da Müdürleridir. İki kelimeyi bir araya getiremeyen sadece para için ağzını açan, sürekli okulu boyattık, şunu yapacağız para verirseniz v.b. tarzda konuşan yöneticiler kalitesiz yöneticilerdir. Bunlara karşı veliler birlik olun.

Eğitim ve çocuğunuz önemli ise onun harici her şeyi boş verin. Yazdıklarım sizin için önemli ise öğretmen seçme peşinde koşmayın. Para vererek çok basit insanların olduğu birbiri ile gösteriş yarıştırma peşinde olan insanların arasında kendinizi bulabilirsiniz. Sonra üzülmeyin !

Başlıca 3 çeşit insan vardır !

Bilgi sever, ünsever ve para sever insan.(Platon)

(bilgisever = öğrenci ve veli, Ünsever = gösteriş peşinde koşan öğretmen Parasever = okul Müdürü ve okul aile birliği(yani sizden olmayan sizin haklarınızı asla korumayan birlik)

Bu yazdıklarım gibi okul zihniyeti ile karşılaşırsanız lütfen guruplaşın ve sizle sadece para için ilgilenenlere kişi ve guruplara bir derste siz verin. Bazı okullar ve yönetimleri kesinlikle hak ediyorlar.

Biz toplum olarak çok vergi ödüyoruz karşılığı bedelsiz verilmeli. Parasını ödeyip almanız gereken ikinci bir hizmet için neden tekrar para ödeyesiniz ? Bu konuda herkesin bilinçlenmesi için bu yazıyı lütfen herkese gönderin paylaşın.

Teşekkürler

Gerçek bir öğretmenden alıntı?