Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2023 14:55
Zam, maaş, meslek hakkında
Son gelen garip zamlardan sonra henüz mesleğin başında bir personel olarak birkaç şey yazmak istiyorum. Sb.,Asb.,Uzm.Erb.,Söz.Er. herkes adına üzgünüm ve canım sıkkın. Yıllarımızı, gençliğimizi, arkadaşlarımızı belki ailemizi yeri geliyor feda ediyoruz bu uğurda.Ben aklı başında genç ve farkındalığı yüksek bir subay kişi olduğum kanaatindeyim.Özlük haklarımız, sosyal güvencelerimiz, OYAK vs. gibi şeyler 90'lı yıllar ve belki 2000'li yıllarında başında avantaj sağlayabiliyor ve memnun edebiliyorken artık yeterli gelmemekte ve çağın çok gerisinde kalmaktadır.Bu konu TSK içerisinde ve dışarıda gündeme ancak personelin kendi arasında hayıflanmasından başka bir şekilde gündeme gelmemektedir.Aldığımız zamlar, maaşlar ve özlük haklarımız çağın gerisinde kalmıştır kalmaya da devam edecek gibi gözükmektedir. Yıllarını, gençliğini, kolunu, bacağın, hayatını, psikolojisini; dağlarda, ovalarda bırakmış ve bırakma adayı olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan bir kişinin bu gibi kaygılar gütmeden çalışan bir işçiden düşük maaş alması sizleri rahatsız etmiyor mu? Sizce de burda bir adaletsizlik yok mu yoksa biz sadece bir araç mıyız veyahut sayıdan ibaret et yığınları mıyız? Silahlı Kuvvetler personeli masa başı memuru değildir.Zamları ayrı yapılmalıdır, özlük hakları iyileştirilmeli, lojman sayısı artırılmalıdır.Tüm memur kesimi bir şekilde hak aramaya çalışırken, sanırım memur olduğunun farkında olmayan silah arkadaşlarımı da yıllardır süren suskunluklarıyla kendilerini başbaşa bırakıyorum.

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