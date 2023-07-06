Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 14:56
MTAL ile ÇPL farkı nedir?

belki çok sorulmuştur ama güncel bilgi olması açısından sormak istiyorum. özellikle MESEM oluyor mu ÇPL'de çok merak ediyorum arkadaşlar.

ciddi bir fark mı?


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:57

Artık çpl yok diye biliyorum hocam hepsi mtal oldu mtal nin içinde herşey olabiliyor


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
06 Temmuz 2023 15:19
Çpl var..ama çok az sayıları
unlukurabiye, 2 saat önce

Artık çpl yok diye biliyorum hocam hepsi mtal oldu mtal nin içinde herşey olabiliyor


imsiyat
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 15:44

peki mesem olup olmadığını nasıl görebilirim bu okullarda? arıyorum okulları kimse açmıyor. anlamadım gitti.

crabnet355, 1 saat önce
Çpl var..ama çok az sayıları

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
06 Temmuz 2023 15:46
Benim bildiğim çpllerde mesem yok..En doğrusu okulu arayıp sormanız
imsiyat, 44 dk. önce

peki mesem olup olmadığını nasıl görebilirim bu okullarda? arıyorum okulları kimse açmıyor. anlamadım gitti.


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 15:47

Ne farkeder ki hocam neden merak ediyorsunuz merak ettim


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 15:52

MTAL'dekiler Çakal, Şehinşah, Gazapizm falan dinlerken ÇPL'dekiler Ezhel, Sefo, Uzi dinler.

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