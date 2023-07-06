KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 15:00
Makine teknisyenilği tercihler

kim kaç puanla tercih yapacak makine teknisyenliği bir de bolvadin tmo nasıl bir yer


Ryox
Memur
06 Temmuz 2023 15:30

bende bolvadin ziraat teknisyenliğine başvuracaktım da pek iyi bir yer değilmiş vazgeçtim gibi şuanlık

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