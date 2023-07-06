KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 15:04
Merkezi atamada kurum avukatlığı

Arkadaşlar kılavuza göre alım sayısı az. Sizce Aralık ayında durum ne olur? Ya da ek atama olur mu?

İkinci olarak 2022 puanımızı son olarak hangi atamaya kadar kullanabiliriz?

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