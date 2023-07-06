Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 15:16
Ana sayfadaki haberi okudum şok geçiriyorum

Memursenin en düşük işçi maaşı 26 bin olacağını söylediği yazıyor haberde, nasıl yani ya? Şuan benim maaşım dan fazla mı yani? Böyle bişey olabilir mi ya


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 15:17

Memursen bu nedenle tekrar düzenleme talep etmiş, umarım artış olur


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 15:18

olmaz

unlukurabiye, 1 saat önce

Memursen bu nedenle tekrar düzenleme talep etmiş, umarım artış olur


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 15:27

Buna tek şaşıran ben miyim? Maaşlarının çok arttığını biliyordum ama benden fazla alacaklarını bilmiyordum, arkadaşlar benim bir akrabam tanıdık vasıtası ile önce taşeron sonra kamu işçisi oldu yaşadığı şehirde, ben önce üniversite oku şehr dışında sonra kpss için dershaneye git sonra il dışına atan , vay be, anamın babamın harcadığı emeğe paraya yazık benim için keşke okutmasalarmış


bulaşşıkk
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:30

Buçukali bakanla görüşmüş 3.5 zam daha geliyor hadi hayırlı olsun :)))


mefistofalessss
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:53

Memnun sen halinden pek Memnun...


Kuskusuz
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 15:57

Kimse şaşırmıyor olur mu ben her bayram havale geçiriyorum. Tanidiklardan işçi olanlar var. Bir araya gelmekten urkuyorum. 11 yıldır benden fazla alan mal müdürlüğünde çalışan akrabam var benim. Maaşının aynısı nerdeyse emekli maaşı çıkıyor kadının. 2 tam, 4 yarım ikramiyesi var. 4 tane memurun çalıştığı yeri temizliyor. Her bir araya geldiğimizde memurlar benim maaşı kıskanıyor diyor.

unlukurabiye, 1 saat önce

Buna tek şaşıran ben miyim? Maaşlarının çok arttığını biliyordum ama benden fazla alacaklarını bilmiyordum, arkadaşlar benim bir akrabam tanıdık vasıtası ile önce taşeron sonra kamu işçisi oldu yaşadığı şehirde, ben önce üniversite oku şehr dışında sonra kpss için dershaneye git sonra il dışına atan , vay be, anamın babamın harcadığı emeğe paraya yazık benim için keşke okutmasalarmış


b3rn4
Müsteşar
06 Temmuz 2023 16:17

Daha 3 aylık işçi olan kuzenimin geçen ayki vordrosunda 22.500 yazıyordu 1000 lira da bes kesiliyor uş. Vardiyayay geçince 30u bulacak demişti.

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