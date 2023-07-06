Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 15:19
Eti Maden Bilgisayar Mühendisliği

arkadaşlar Bandırma Eti Maden Bilgisayar mühendisliğini tercih etmeyi düşünüyorum kurum hakkında bilgisi olan varmı yardımcı olursanız sevinirim

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