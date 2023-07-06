Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 15:20
Enflasyona Ezdirmedik Yalanına Bile Uymadılar Emekli Memur Maaşlarında

Slogan olarak söyledikleri bu ifadeye bile uymuyorlar. Üstelik TÜİK'in sözde hesabına göre bile . 6 aylık Enag enlasyonu %50, TÜİK'in sözde 6 aylık enflasyonu 19.77. Şimdi gelelim emekli memur zammına o da 17.55. Artık enflasyonu ezdirmedik demeye devam ederlerse suratlarına bi tükürüğü hak etmiş olacaklar.

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