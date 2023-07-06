Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 15:31
Memur Zammında hani refah payı.

O kadar refahtan memurumuza da pay vereceğiz denirken, refah payından hiç söz edilmemiş olması ilginç değil mi, Seyyanen zammı refah payı olarak mı verdiler acaba merak ediyorum.


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 15:59

refah payı verirse 22k'yı geçer. yalancı çıkmamaları için vermemeleri gerekiyor refah falan.


kerten.kele
Memur
06 Temmuz 2023 16:19

nah geçer ... refah payıyla 22 yi buluyor.. ama senin derdin başka bunları sen de biliyorsun...

fakir.adam, 30 dk. önce

refah payı verirse 22k'yı geçer. yalancı çıkmamaları için vermemeleri gerekiyor refah falan.

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