POMEM'e giriş

Önlisanstan puanlar yüksek kapatıyor sıralamaya girmek için kpss çalış. Ne kadar yüksek alırsan o kadar şansın var. Her yıl Kasım Aralık gibi ilan gelir. 10 katı kuralına göre yüksek düşük puana göre sıralama olur. Sıralamaya giremeyen sınava giremez. Sınava girmeye hak kazanan sınav ücreti yatırır. Kısaca KPSS Çalışmalısın.

Önlisanstan puanlar yüksek kapatıyor sıralamaya girmek için kpss çalış. Ne kadar yüksek alırsan o kadar şansın var. Her yıl Kasım Aralık gibi ilan gelir. 10 katı kuralına göre yüksek düşük puana göre sıralama olur. Sıralamaya giremeyen sınava giremez. Sınava girmeye hak kazanan sınav ücreti yatırır. Kısaca KPSS Çalışmalısın.