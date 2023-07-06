KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 15:34
POMEM'e giriş

Herkese hayırlı günler.Ben önlisans öğrencisiyim bilgisayar programcılığı okuyorum ve bu sene son senem.Fakat polis olmak istiyorum.POMEM e okul biter bitmez girmek istiyorum.2024 haziran ayında kısmetse mezun oluyorum fakat pomemin tarihlerini bilmiyorum.2024 için ne zaman olur sizce.Birde herhangi bir ücret ödemem gerekiyormu,gerekiyorsa ne kadar? Şimdiden teşekkürler


levelup06
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:44
Önlisanstan puanlar yüksek kapatıyor sıralamaya girmek için kpss çalış. Ne kadar yüksek alırsan o kadar şansın var. Her yıl Kasım Aralık gibi ilan gelir. 10 katı kuralına göre yüksek düşük puana göre sıralama olur. Sıralamaya giremeyen sınava giremez. Sınava girmeye hak kazanan sınav ücreti yatırır. Kısaca KPSS Çalışmalısın.
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