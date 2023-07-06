Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 15:40
Seyyanen zammın yarısı yatacak tam degil
8 bin zammın yarısını yatıracaklarmış

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:42
Yol daha neler element uydurmayin

tamertarcin
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:43
Haberlere bak inanmiyorsan maddelere bak uydurma değil hiçbirsey araştırmadan inanmaya devam edebilirsiniz
Aslantugg, 48 dk. önce
Yol daha neler element uydurmayin

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:44
Farkını alamayacagimizi dün öğrendik bugün de yarısı gitti :)
tamertarcin, 47 dk. önce
Haberlere bak inanmiyorsan maddelere bak uydurma değil hiçbirsey araştırmadan inanmaya devam edebilirsiniz

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:47
Memurlar maaslarini pesin alir. Alacagimiz ucret 15 temmuz ile 15 ağustos arasıdır O yüzden tam alacagiz.coluk çocuğun dediği şeye inanma

tamertarcin
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:48
https://t24.com.tr/haber/temmuz-ayi-icin-seyyanen-zam-odenmeyecek-memurlar-bu-ay-4-bin-35-lira-az-maas-alacak,1118670
Aslantugg, 43 dk. önce
Memurlar maaslarini pesin alir. Alacagimiz ucret 15 temmuz ile 15 ağustos arasıdır O yüzden tam alacagiz.coluk çocuğun dediği şeye inanma

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:49
14 günlük farktan bahsediyor
tamertarcin, 42 dk. önce
https://t24.com.tr/haber/temmuz-ayi-icin-seyyanen-zam-odenmeyecek-memurlar-bu-ay-4-bin-35-lira-az-maas-alacak,1118670

reddblackk
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:52
Evet o haberin içeriğinde farktan bahsediliyor
Aslantugg, 41 dk. önce
14 günlük farktan bahsediyor

Emir ka
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 15:53
Okuduğunu anlama özürlü insanlar memur olmuş

tamertarcin
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:53
Fark zaten hiç verilmicek ki farktan bahsetmiyor orda
reddblackk, 38 dk. önce
Evet o haberin içeriğinde farktan bahsediliyor

reddblackk
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:54
Arkadaşım haberin içeriğini açıp bakarsan farktan bahsettiğini görürsün yani dünden beri bahsedilen şeyi haber yapmışlar
tamertarcin, 37 dk. önce
Fark zaten hiç verilmicek ki farktan bahsetmiyor orda

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:54
T24 izledigin kanal ne bekliyorsan hocam :)
tamertarcin, 37 dk. önce
Fark zaten hiç verilmicek ki farktan bahsetmiyor orda

nistiman
Memur
06 Temmuz 2023 16:16

13. Madde 14 temmuz itibariyle geçerli. Ama 1 temmuz ile 31 Aralık arasını kapsıyor.

14 temmuz itibariyle geçerli diyor. Yani 14 temmuzdan sonra bu madde geçerli olduğu için bu maddede yer alan 1 temmuz ifadesi kapsamında 14 günlük fark ödemesi yapılacaktır.

14 temmuz itibarıyla geçerli olduğu için 14 temmuzdan sonra bunun ödemesi yapılacak. Madde 14 temmuzda yasalasiyor ve bu yasalaşmaya istinaden 1 temmuz ve 31 Aralık arasında ödemesi yapılacak.

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