Seyyanen zammın yarısı yatacak tam degil

13. Madde 14 temmuz itibariyle geçerli. Ama 1 temmuz ile 31 Aralık arasını kapsıyor.

14 temmuz itibariyle geçerli diyor. Yani 14 temmuzdan sonra bu madde geçerli olduğu için bu maddede yer alan 1 temmuz ifadesi kapsamında 14 günlük fark ödemesi yapılacaktır.

14 temmuz itibarıyla geçerli olduğu için 14 temmuzdan sonra bunun ödemesi yapılacak. Madde 14 temmuzda yasalasiyor ve bu yasalaşmaya istinaden 1 temmuz ve 31 Aralık arasında ödemesi yapılacak.