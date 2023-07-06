Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 15:41
8 binlik seyyanenin yarısı verilecek muhabbeti
Bu konuya işi bilen birisi açıklık getirebilir mi artık? 15 temmuzda yürürlüğe girdiği için farkını alamıyoruz tamam eyvallah onu anladık peki tamamını alamayacak mıyız nedir bu Ali Cengiz oyunları

Aslantugg
Aday Memur
06 Temmuz 2023 15:41
Tamamı maaşla beraber ödenir ama yetişmez ek bordro ile ay sonuna kaldi
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