Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 15:49
Polise zam haksızlığı.

Polise zam hususunda yine haksızlık yapılmıştır. Devlet memurları arasında en çok ezilen ve hakları gasp edilen bir memur kesimi olan polise resmen kazık atılmıştır. Hakkı yenmiştir. Diğer memurllara ve öğretmenlere yapılan zam ile polise yapılan zam farklı. İsterseniz bir kontrol edin. Polise daha düşük zam yapıldı. Öğretmen, maaşta polisi solladı.


masterrrrr
Memur
06 Temmuz 2023 15:53

Bunu oy vermeden düşünecektiniz. Polis milletine müstehak bunlar!


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
06 Temmuz 2023 15:59

öğretmen maaşta nasıl polisi solladı yapmayın, el insaf buyrun yeni maaşlar

8/1 Gih düz memur 22.500

8/1 öğretmen 23.700

8/1 Hemşire 25.000

8/1 Mühendis 28.500

8/1 Avukat 29.500

8/1 Polis 28.600

8/1 Sağlık bak. Sosyal çalışmacı 30.000

sizi geçen 900 TL ile avukat 1400 TL ile sosyal çalışmacı..mühendisle maaşınız aynı diğerlerinden de yüksek

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