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Editörler : Lanet


06 Temmuz 2023 15:52
Aliexpress Telefon

Aliexpress sitesinden Telefon aldım, vergiyle birlikte 2400 TL para ödedim, ürün ile ilgili İthalat gümrük muayenesi yapılamadı şeklinde bir uyarı geldi, ürün bana ulaşmayacak mı, gümrüğe mi takılmış oluyor?

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