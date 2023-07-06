Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 16:03
DHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı

Hep G sınıfı ehliyet ile alım yapan DHMİ, 2023/1 tercihlerinde G ve C sınıfını şart koşmuş. Hiçbir haber vermeden bu değişikliği yapmaları manidar, alım yaparlar diye hem kursa hem ehliyete 5-10 bin lira verip terste kaldık resmen. 30 kişilik kadroyu yaktılar yazık, belki 50 puanlara düşüp dolabilir hayırlı olsun 50-60 puan aralığında şartları taşıyan arkadaşlara.


dhmi1500
06 Temmuz 2023 16:06

Kime peşkeş çektiniz kadroları kimin haberi vardı bu değişiklikten, paramı geri verin bari ne yapacağım ben G ehliyeti...

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