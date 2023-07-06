Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 16:10
BELEDİYEDEN BELEDİYEYE GEÇİŞ

merhaba arkadaşlar.ilçe belediyesinde memur harita teknikeri olarak görev almaktayım. merkez büyük şehir belediyesine geçmek istiyorum. nasıl bir yol izlemem gerekiyor? dilekçe örneği varsa atabilirmisiniz ? kısacası sürecin nasıl ilerlediğini bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

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