Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 16:13
fox haber/gülbin tosun youmu

evet arkadaşlar. yine bir gülbin tosun fox haber linki bırakıyorum. haberin sonundaki yorumu dinleyin. diyor ki en düşük memur asgari ücretin taaaammmm 2 katı oldu diyor. bunda çok büyük adaletsizlik varmış. öyle diyor. en düşük memur asgari ücretli olsun istiyor. ya da okumamış tüm cahil cühela kesim en düşük memur kadar alsın istiyor. peki öyleyse spikerler de aynı alsın o zaman. gazeticilerde aynı alsın. herkes 22k alsın.

https://www.youtube.com/watch?v=838dKqOTHOk


nistiman
Memur
06 Temmuz 2023 16:15

Gereksiz insanları paylaşıp reklamını yapmamak gerekir

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