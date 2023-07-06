KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 16:15
Sözleşmeli atanıp ama vazgeçip merkezi kadrolara tercih vermek?

''KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE AİT POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLARIN

DİKKATİNE:

12/10/2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 11/10/2022 tarihli

ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ?Sınavlar? başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

"1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını

tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan

pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara

yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası

kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne

yer verilmiştir.''

arkadaşlar merhaba.

ben sözleşmeli personel olarak atandım şu an güvenlik soruşturması aşamasındayım. henüz sözleşme imzalamadım haliyle.

merkezi yerleştirmede tercih verebilir miyim? yukarıda ki madde beni kapsıyor mu?

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