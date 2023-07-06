Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Temmuz 2023 16:16
Hizmetliden Düz memurluğa geçiş(lütfen cevap)

Normal kpss önlisans 83 puanımla hizmetli kadrosuna atandıktan sonra, ekpss den alacağım yeni puanla düz memurluğa geçmek istersem. eski kurumumda belli bir süre örnek"asaletimi" almış olmam gerekecekmi. süreç nasıl işliyor ? Asaletimi almadan yeni puanımla farklı bir kuruma düz memur olarak atanamıyormuyum?

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