Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 16:25
Temmuz 2023 ile birlikte Memur Aylık Katsayısı

Yeni zam oranları açıklandı ve bildiğiniz üzere birçok kalemdeki artışlar "Memur Aylık Katsayısı" üzerinden hesaplanıyor.

Şu andaki durumda aylık katsayı hesaplamasına seyyanen zam oranı eklenecek mi yoksa yüzdelikli verilen oranla mı hesaplanacak? Eğer öyleyse temmuz aylık katsayısı 0,50979554 mü oluyor? Bilen varsa bilgilendirebilirse çok sevinirim.


Leon007
Memur
06 Temmuz 2023 17:51

Yok mu net bilgi sahibi olan, emekli olacak memurların emekli ikramiyeleri de çöp oluyor

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