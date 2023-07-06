KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 16:26
Muhasebeden tercih yapacak olanlar bakabilir mi

Merhaba arkadaşlar muhasebe bölümünden hangi illeri kaç puanla tercih edeceksiniz, kurumlar hakkında yaptığınız araştırmalar nelerdir bu başlık altında paylaşabilirmisiniz

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