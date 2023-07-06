DHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı Muamması

Hep G sınıfı ehliyet ile alım yapan DHMİ, 2023/1 tercihlerinde G ve C sınıfını şart koşmuş. Hiçbir haber vermeden bu değişikliği yapmaları manidar, alım yaparlar diye hem kursa hem ehliyete 5-10 bin lira verip terste kaldık resmen. 30 kişilik kadroyu yaktılar yazık, belki 50 puanlara düşüp dolabilir hayırlı olsun 50-60 puan aralığında şartları taşıyan arkadaşlara.

Kime peşkeş çektiniz kadroları kimin haberi vardı bu değişiklikten, paramı geri verin bari ne yapacağım ben G ehliyeti...