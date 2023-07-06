KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 16:29
DHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı Muamması

Hep G sınıfı ehliyet ile alım yapan DHMİ, 2023/1 tercihlerinde G ve C sınıfını şart koşmuş. Hiçbir haber vermeden bu değişikliği yapmaları manidar, alım yaparlar diye hem kursa hem ehliyete 5-10 bin lira verip terste kaldık resmen. 30 kişilik kadroyu yaktılar yazık, belki 50 puanlara düşüp dolabilir hayırlı olsun 50-60 puan aralığında şartları taşıyan arkadaşlara.

Kime peşkeş çektiniz kadroları kimin haberi vardı bu değişiklikten, paramı geri verin bari ne yapacağım ben G ehliyeti...


mehmet-0101
Memur
06 Temmuz 2023 17:08

Sonraki alım için c sınıf alabilirsin c sınıf istemesinin nedeni hem g sınıf olan kişinin çekici ve araç kullanımının yasak olması ve en büyük nedenide şoför olarak atanan kişinin benim görevim şoförlük iş Makinesi unvanım ve ehliyetim yok demesi iş makinesi atanan kişinin de şoförlük yapmam demesi g sınıf tek var beni ilgilendirmez demesi dhmi de mecburen hem g hem c sınıf şartı koydu


dhmi1500
06 Temmuz 2023 17:16

Evet doğrudur içeride yaşananları bilemem ama bunu haber vermeleri gerekirdi boşuna G aldım şimdi ben boşuna param gitti. Diğer alımlarda yine şartları değiştirmeyeceklerini nereden bileceğiz C alınca yine başka bir şart isterlerse ne yapacağız müneccim miyim ben adamların aklındakini nereden bilelim.

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