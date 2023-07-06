Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 16:35
Buyuksehir tazminatı ve kira yardımı sözü de tutulursa iş tamam olur..

Artışlar yetersiz kaldı.. En azından işçi maaşından biraz yüksek olmalıydı.

Buyuksehir tazminatı ve kira yardımı sözü de tutulursa memur biraz rahatlar..

Inşallah kısa sürede bu sözlerin de hayata geçmesini bekliyoruz.


ordinaryus57
Aday Memur
06 Temmuz 2023 16:37

İnşallah


Kuskusuz
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 16:44

Ben şok. Hani bencillik yoktu? Buyuksehirde oturanin ki dert de küçük şehirde oturanin, doğuda kalmak zorunda kalanın ki dert değil mi? Doğu'da çalışana doğu tazminatı verilmiyorsa batıda çalışana da kira verilmesin!.. Herkes başının çaresine baksın.


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 16:57

:) ehehehe.

Ahh muallim ah.

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