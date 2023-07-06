Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


06 Temmuz 2023 16:45
Öğretim Görevlisi istifa sonrası geri dönüş?

merhaba sayın hocalarım.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. maddesinin (b) fıkrasına göre, üniversitedeki görevinden, herhangi bir nedenle ve fakat kendi isteği ile ayrılan öğretim üyesi, başvurusu üzerine, kadro şartı aranmaksızın, tekrar ayrıldığı yükseköğretim kurumuna dönebilir.

Bu kanun sadece öğretim üyeleri için mi geçerlidir? Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kadroları için geçerli değil midir? Bu konuda net bir cevap bulamadım.

Öğr.Gör kadrosundayım. Daha önce Öğr.Gör kadrosunda görev yaptığım üniversiteden özel sebepler dolayısı ile istifa etmiştim. Şimdi ailevi sebeplerden ötürü yakın olmam gerekiyor bu nedenle dilekçe ile dönüş imkanım olabilir mi?

Bilen biri yardımcı olabilirse çok sevinirim.

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