Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 17:15
65 yaş aylığı

Arkadaşlar babam 65 yaş maaşı alıyor. Mevcut maaşı 2000 TL. Temmuz itibariyle ne kadar zam alacak?


SEN VE SEN
Aday Memur
06 Temmuz 2023 17:48
%17.55 zamlı halini alacak, yani 2350 civarı birşey...

nrttn21
Aday Memur
06 Temmuz 2023 17:50
Allah yardımcısı olsun o parayla geçinmek imkansız
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