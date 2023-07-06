Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 17:19
Ebs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !

hahahahhah zuhahahahah hahahahahah hahahahahh


Kuskusuz
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 17:24

Bir ohhhhhh demişim onlar için bir ohhhhh demişim. En iğrenç ohhhhhh çeken bile kıskanmıştır!..


coshuva
Genel Müdür
06 Temmuz 2023 17:28
Ötede oynayın.

Kuskusuz
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 17:36

Niye siz eglenmiyor musunuz?

coshuva, 32 dk. önce
Ötede oynayın.
Toplam 3 mesaj

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