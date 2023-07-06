Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 17:19
sınavsız ve torpille kamuya giren işçi memurdan fazla maaş alamaz
kabul edilebilir bir şey değil bu. insan onuruna, emeğine bu kadar da hakaret edilmez.

braveheartgs43
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 17:25

Sadece memurdan değil, kamuda çalışan ve kalifiye personel olan maden arayan, maden çıkaran, uçak tank yapan, patlayıcı yapan arazide çalışan, kpss-mülakat ile işe girmiş işçilerden bile fazla alıyorlar.

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