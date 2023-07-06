KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 17:36
Merkezi atamada kurum avukatlığı

Arkadaşlar kılavuza göre alım sayısı az. Sizce Aralık ayında durum ne olur? Ya da ek atama olur mu?

İkinci olarak 2022 puanımızı son olarak hangi atamaya kadar kullanabiliriz?

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Sözlük

Kuyruğu dik tutmak 2 kıskandırmak 1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1 aygır 1 yama 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 3 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 2 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 4 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 7

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