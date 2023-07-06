Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 17:40
Ücretsiz izin (tecrübeli abilerimin ve şeflerimin yardımına ihtiyacım var )
Ben 2 yıllık polis memuruyum eşimde zabıta memuru şu an farklı şehirlerde görev yapıyoruz, eşim asalet tasdik sürecinde olduğu için ücretsiz izine ayrılmak istemiyor ve 5 aylık bebeğimize bakmak için ben ücretsiz izine ayrılmak istiyorum. bu şartlar altında 5 yılımı doldurmadan ücretsiz izine ayrılabilir miyim.

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