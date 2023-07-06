KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 17:48
Tarihler açıklandı, Parkur zorlaştı

Arkadaş sanırım 27.dönem parkuru geri gelmiş. 8 Lastik var.

Dereceler ne kadar oynar? Ben Tam sınırdaydım. son 3 derecem 45 / 47 / 46

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