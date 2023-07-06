Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2023 18:12
Jandarma Maaş

Jandarma Subay Astsubay Maaşları nasıl oldu çoğu yerde polisle eşit oldu gibi paylaşımlar var doğruluk payı var mı


ByAstsubay
Aday Memur
06 Temmuz 2023 18:20
Evet hocam bir artısı kalması suan da 30k en düşük aylık tazminatsız düz operasyon ve yemek paraları ile birlikte 10-15 arası geliyor neredeyse
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