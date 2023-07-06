KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 18:30
Hizmetli den düz memurluğa geçiş(farklı kpss puanı ile)
Arkadaşlar kpss önlisans 83 puanla hizmetli personel olarak atandıktan sonra . 2024 ekpss'den aldığım farklı puanla düz memurluğa tercih verip atanır isem çalıştığım kurumdan istifa edip mi yeni kuruma geçiyorum ? Bekleme süresi vs. varmı ? Bilgisi olan yazsin lütfen.

Çok Yazılan Konular

DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliHizmetli olarak çalışmak Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DHMİ güncel tekniker maaşlarıTCDD 2023/1Büro personeliTCDD'yi tercih için maaş bilgileriEge ÜniversitesiHizmetli den düz memurluğa geçiş Atama bekleyen inşaat teknikerleri

Sözlük

kıranta 1 füzo 1 mesabe 1 kadınlarda evde kalma yaşı 2 hamam 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 7 baba evi 4 özlemek 3 kelimeleri titizlikle seçmek 2 threads 2

Son Haberler

Bolu'da apartman yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldıBorsa kapanış rekorunu yenilediİkinci el araç satışları mercek altındaThreads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştıMeclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi

Editörün Seçimi

Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?