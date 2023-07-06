Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


06 Temmuz 2023 18:47
YAZ KURAN KURSU VE ÖĞRENCİLER

Selamun aleykum hocalarım.Yaz kuran kursunda 50 civarı öğrencim var.onlara yasantımla bir hoca olarakta örnek olmaya calışıyorum.EN çok beni üzen çocuklara yalan söylememe,kufur etmeme hakkında onca tavsiyeme yine sunduğum ayet ve hadisi şeriflere ragmen tenefuste birbirlerine acaib kufur ediyor ve yalan söyluyorlar.MUZDARİBİM .NE YAPILABİLİR BU KONUDA fikri olan var mı

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