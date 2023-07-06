İstifadan dönmek için bilgi

Hakkında ne hayırlısı ise o olsun Ama bence öğretmen olarak hayatını bitirmeye gayret et Son 1 sene de emniyetin iyice çivisi çıktı

Hakkında ne hayırlısı ise o olsun Ama bence öğretmen olarak hayatını bitirmeye gayret et Son 1 sene de emniyetin iyice çivisi çıktı