Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 18:56
İstifadan dönmek için bilgi

Arkadaşlar 2022 de polislikten istifa edip öğretmen oldum. Bugun ıtıbarı ıle kadrolu ogretmenım . Egm dılekce verip geri dönüş için onay alsak, ogretmenlıkten ıstıfa edıp direk egm gecebılır mıyım memuriyetten memurıyete problem olur mu. Ben ıstıfadan donus yapacagım ıcın 6 aylık bosluk olması durumunu benden ısterler mı


Gs3434
Aday Memur
06 Temmuz 2023 19:00
Hakkında ne hayırlısı ise o olsun Ama bence öğretmen olarak hayatını bitirmeye gayret et Son 1 sene de emniyetin iyice çivisi çıktı

Atilla007
Aday Memur
06 Temmuz 2023 19:08
Gerçekten polisliğe mi dönmek istiyorsun. Ben mi yanlış okudum

parismoskovalondra
Aday Memur
06 Temmuz 2023 19:28
Troll olduğunu düşünüyorum, neden dönmek istiyorsun açıkla bakalım sebeplerini?
Toplam 3 mesaj

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