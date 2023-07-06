KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 19:00
TEİAŞ hk.

Merhaba,

TEİAŞ kurumu ile ilgili bir kaç sorum olacak, bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

1- Mühendis maaşları, 657 mühendis maaşına göre nasıl bir farklılık gösterir?

2- TEİAŞ özelleştiriyorlar deniliyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

3- TEİAŞ'ın bölge müdürlüğünün bulunduğu bir şehre, yeni mühendis atandıktan sonra kaç sene sonra tayin isteyebilir?(Sık Sorulan Sorularda 2 seneden önce isteyemez deniyor ancak uygulamada kaç sene sürüyor, kurumiçi çalışan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.)

4- Van TEİAŞ'da lojman imkanı var mıdır?

5- TEİAŞ özelleştirilirse aynı şehirde başka bir kuruma mı aktarılırız, başka bir şehir opsiyonu sunulur mu?

Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

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