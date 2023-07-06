Erteleme cezası

Kavga arasında kalıp karşı tarafı mahkemeye veren taraf olmama rağmen karşı tarafta benden şikayetçi olmuş görüntü kayıtları olmadığı için iki tarafta basit yaralama suçu ile yargılanıyor alınacak cezaya göre mesleki anlamda bir dönüt olur mu nasıl bir yol izlemeliyim saygılarımla

Kavga arasında kalıp karşı tarafı mahkemeye veren taraf olmama rağmen karşı tarafta benden şikayetçi olmuş görüntü kayıtları olmadığı için iki tarafta basit yaralama suçu ile yargılanıyor alınacak cezaya göre mesleki anlamda bir dönüt olur mu nasıl bir yol izlemeliyim saygılarımla