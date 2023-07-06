Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2023 19:17
Erteleme cezası
Kavga arasında kalıp karşı tarafı mahkemeye veren taraf olmama rağmen karşı tarafta benden şikayetçi olmuş görüntü kayıtları olmadığı için iki tarafta basit yaralama suçu ile yargılanıyor alınacak cezaya göre mesleki anlamda bir dönüt olur mu nasıl bir yol izlemeliyim saygılarımla

1907fatih11
Aday Memur
06 Temmuz 2023 19:18
Erteleme veya adli para cezasının seçenek yaptırımlar arasında olduğu söylendi avukat tarafından ama benim merak ettiğim mesleğime nasıl yansıyacağı
Toplam 1 mesaj

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