Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 19:20
Meb rezilliği

Bu nasıl bir bakanliktir , çalışanlarını hep ezdirtmek zorunda mısın ? Promosyon hayal oldu lafı bile geçmiyor, ek ders dersin üç kuruş para o da hiçbir zaman gününde yatmaz. Lanet olsun. Bunca yıl eğitime gönül veriyorsun bunlar tarafından eziliyorsun . Bu toplumdaki cahiller sağ olsun ama elbet bir gün hesap vereceksiniz ya bu dünyada ya öbür dünyada.

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