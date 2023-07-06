Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 19:21
tüm memurlara 22-24 bin tl maaş karşılığında 1 yıl formasyonla öğretmen olma hakkı verilsin

sabahtan akşama vatandaşlarla diyaloğa giren, gerektiğinde yazışmalar yapan, yoğun bir şekilde çalışan düz memurum.

öğretmenler 26-29 binlere çalışmak istemiyor. bana devlet 22 bin tl veriyor. memurluğum devam ederken mesai saatleri dışında verilecek 1 senelik formasyon sonucu tarih öğretmeni olarak atama yapılması koşuluyla aynı paraya yani 22 bin tl'ye öğretmen olarak çalışmayı kabul ediyorum.

devletimiz öğretmen olmak isteyen düz memurların önünü açsın.


Türkçeci_7
Müsteşar
06 Temmuz 2023 19:26

Olabilsen zaten ogretmen olurdun kapasiten yetmiyorsa kıskançlığından kudur zoruna gitsin.

Birlik olup hak aramak yerine öğretmenle uğraşıyorsun Allah akil fikir versin :) ne diyor İmamoğlu catla kıskançlığından:)


luca135
Memur
06 Temmuz 2023 19:27

ben burda branştan atanmak isteyenlere o alanla ilgili sınav yapılmasını destekliyorum. atıyorum 20 bin kişi taih öğretmeni olmak istiyorsa devlet 2 bin kişi alacaksa yapsın gerekli sınavları yüksek puan alan memurları alsın tarih öğretmenliğine. 22-24 bin tl ye öğretmen olarak çalışmak istemeyen de girmesi sınava. bu kadar basit.

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