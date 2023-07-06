Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 19:57
Lisans öğrenimi gören memur 2 yıl okuduktan sonra intibak alabilir mi?
Herkese merhaba. Lise mezunu olarak atandım ve VHKİ unvanı ile çalışıyorum. Derece kademem 12/2. Bir yandan da lisans öğrenimi görüyorum. Bu sene son sınıfa geçtim. Bir tanıdığım ilk 2 yılın derslerini verdiğimi belgelendirdiğim takdirde önlisans seviyesinde kıdem alabileceğimi söyledi. Okula devam ederken böyle bir kademe intibakı alınabilir mi?

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