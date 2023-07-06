Lisans öğrenimi gören memur 2 yıl okuduktan sonra intibak alabilir mi?

Herkese merhaba. Lise mezunu olarak atandım ve VHKİ unvanı ile çalışıyorum. Derece kademem 12/2. Bir yandan da lisans öğrenimi görüyorum. Bu sene son sınıfa geçtim. Bir tanıdığım ilk 2 yılın derslerini verdiğimi belgelendirdiğim takdirde önlisans seviyesinde kıdem alabileceğimi söyledi. Okula devam ederken böyle bir kademe intibakı alınabilir mi?

Herkese merhaba. Lise mezunu olarak atandım ve VHKİ unvanı ile çalışıyorum. Derece kademem 12/2. Bir yandan da lisans öğrenimi görüyorum. Bu sene son sınıfa geçtim. Bir tanıdığım ilk 2 yılın derslerini verdiğimi belgelendirdiğim takdirde önlisans seviyesinde kıdem alabileceğimi söyledi. Okula devam ederken böyle bir kademe intibakı alınabilir mi?