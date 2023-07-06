Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 20:07
Memur resmi tatil sonrası izin hakkı

Merhaba 4b Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum.

Resmi günler çalışma haftalık çalışma süresinden sayılırmı?

Resmi günde çalışan 4b Güvenlik Görevlisi yerine izin mi kullanır?

teşekkürler

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