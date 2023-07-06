Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 20:20
Sözleşmeli hemşire eş durumu tayini acil

Eşim kadrolu öğretmen ben de istanbula yeni 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım 1 yıl sonra eş durumu tayini isteyip kadrolu öğretmen olan eşimin yanına gidebilir miyim?

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