Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 20:30
15 Temmuz ve seyyanen zam
Bu zamlar 17.55 +8bin 15 temmuzda hesaplarda olurmu

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