KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 20:38
Kadrodan kadroya geçme hakkında

Kadrolu infaz korumayım, muhtemelen merkezi atama ile mühendisliğe atanacam, kendi branşım yani. Kadrodan kadroya geçmede yasak olarak bi sıkıntı yaşar mıyım? Şimdiden teşekkürler

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