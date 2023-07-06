Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 20:38
Türkiye Taşkömürü Kurumu Memur Maaşı

Arkadaşlar çok aradım ama bilgi bulamadım. Bu kurumda yeni başlayan sözleşmeli bir memur ne kadar maaş alır acaba?

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