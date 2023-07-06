Maaş farkı

https://www.yenisafak.com/yazarlar/ahmet-unlu/22-soruda-temmuz-ayinda-memurlara-yapilan-zamlarin-cok-boyutlu-etkileri-4543180 Bu arkadaşın dediğine göre seyyanenin de farkı yatacakmış "Ancak maaş zammı 1 temmuzdan itibaren geçerli olmakla birlikte kanunla verilecek seyyanen refah payı ise 15 temmuzdan geçerli olacak şekilde ödeme yapılacak ve farklar ayrıca ödenecektir" diyor

https://www.yenisafak.com/yazarlar/ahmet-unlu/22-soruda-temmuz-ayinda-memurlara-yapilan-zamlarin-cok-boyutlu-etkileri-4543180 Bu arkadaşın dediğine göre seyyanenin de farkı yatacakmış "Ancak maaş zammı 1 temmuzdan itibaren geçerli olmakla birlikte kanunla verilecek seyyanen refah payı ise 15 temmuzdan geçerli olacak şekilde ödeme yapılacak ve farklar ayrıca ödenecektir" diyor