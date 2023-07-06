Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 20:46
il içi kılavuzu ve 3 yıl şartı
merhaba hocalarım. bulunduğum ilde 2. senem bitti. normalde seneye bitiyordu benim zh. önceki kılavuzlarda 3 yil sarti aranmayan şartlarda zh bitmesi de yazıyordu. şimdi af geldi. bu yil il ici isteyebilir miyim? teşekkürler.

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