Emekli ikramiyesi

Şu an emekli olmak isteyen memurun seyyanen zamdan dolayı ortalama 200 bin tl zararı var. Yapılan seyyanen zamın emekliliğe hiç faydası yok

Şu an emekli olmak isteyen memurun seyyanen zamdan dolayı ortalama 200 bin tl zararı var. Yapılan seyyanen zamın emekliliğe hiç faydası yok