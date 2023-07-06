Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 21:48
Ya gereğini yap ya istifa et Ali Yalçın

Sayın Ali Yalçın Twitter üzerinden açıklama yaptı. Haklı olarak son zamlardaki eksik hususları dile getirdi.Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Ak Parti il başkanları toplantısında konuşma yaptı ve memur zammını sözümüzü tuttuk diye anlattı.

Sözün özü Twitter açıklaması işe yaramadı Ali Yalçın kaale alınmadı.

Buna rağmen Ali Yalçın yine Twitter?dan açıklama yaparak taleplerimizin bir kısmı dikkate alındı dedi.

Sayın Ali Yalçın bu dakikadan sonra yapmanız gereken ya tüm memurları pazartesi günü yapılan zamlara karşı tepkilerini dile getirmek için Ankara?ya davet edeceksiniz dik duracaksınız yada istifa edeceksiniz.

O koltukta oturup dimdik duracak binlerce memur var.

Ya sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin yada çekilin.

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