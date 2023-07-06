Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 21:59
Mehmet Şimşek etkisi

Mehmet Şimşek'in gelmesi ile en ekonomik olan zam yapıldı ve herkese aynı oranda zam yapılmadı. Mesela 50 bin TL alan memura %33 lük bir artış oldu. Parasal bir düzenleme yapılırken artık başka yerden kısılarak diğer yere aktarma usulüyle yapılmaya başlandı. Doğal gaz bedava verildi enflasyondan düşülerek maaşlardan keserek karşılandı, maaşlara zam verildi 2. MTV olayı, petrolde ötvye zam vs gibi durumlar ortaya çıktı muhtemelen fazla para basmak yerine artık ekstra kaynak ayarlayıp ona göre düzenleme yapmaya çalışacaklar. Siz bu politikayı nasıl yorumluyorsunuz?


vdtmlr
Genel Müdür
06 Temmuz 2023 22:04

Uygulamaya başladıkları, yüzlerce yıldır yönetenler tarafından büyük bir maharetle uygulanan "kemer sıkma politikaları".

Kemeri sıkılanlara da nasıl yorumluyorsunuz diye soruyorsun, sen nasıl yorumluyorsun misalen :)


mıcheal owen
Memur
06 Temmuz 2023 22:06

Kemeri hamuduyla götürenlere de sıktırılarsa olumlu bulurum

vdtmlr, 31 dk. önce

Uygulamaya başladıkları, yüzlerce yıldır yönetenler tarafından büyük bir maharetle uygulanan "kemer sıkma politikaları".

Kemeri sıkılanlara da nasıl yorumluyorsunuz diye soruyorsun, sen nasıl yorumluyorsun misalen :)


vdtmlr
Genel Müdür
06 Temmuz 2023 22:18

Tarihte örneği yok, en azından ben okumadım, kemeri her zaman en altta yer alan geniş halk kesimleri sıkar, hesabı tam mükellef ziyafet çekenler değil ziyafetten hep bihaber olanlar öder, bu kadim bir gelenektir.


mıcheal owen
Memur
06 Temmuz 2023 22:23

Üstad bu yazdıklarım bu yapılanı desteklediğim anlamına gelmez. Doğal gaz bedavaya veriyorsan bunu sabit gelirlilere kesmemek lazım ya da zam yapılıyorsa bütün kesimin lehine yapmak gerekiyor memur emekli demeden fakat sürekli para basıp bunu karşılamanın da sonu yok gibi. Görünene göre vaziyet çok iç açıcı değil. Ama şuna eminim bu ülkenin KKM den bir an evvel kurtulması gerekiyor.

vdtmlr, 17 dk. önce

Tarihte örneği yok, en azından ben okumadım, kemeri her zaman en altta yer alan geniş halk kesimleri sıkar, hesabı tam mükellef ziyafet çekenler değil ziyafetten hep bihaber olanlar öder, bu kadim bir gelenektir.

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