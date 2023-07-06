Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 22:16
KARAKOL DA MUKAYİT OLMAK

Abiler ablalar yavaş yavaş bu duruma ısındırıyıyorlar karakolda mukayit olmak iyi midir sizce yoğunluğu orta halli bir yerde


m.kardes
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 22:19

Bir işi seversen o iş dünyanın en güzel işidir. Eğer bir işi sevmez isen o iş dünyanın en eziyetli i


m.kardes
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 22:20

Bir işi seversen o iş dünyanın en güzel işidir. Eğer bir işi sevmez isen o iş dünyanın en eziyetli işidir... olacaktı

m.kardes, 16 dk. önce

Bir işi seversen o iş dünyanın en güzel işidir. Eğer bir işi sevmez isen o iş dünyanın en eziyetli i


m.kardes
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 22:23

Misal ben polis merkezinde başladım 2009'da. Bir klasik olarak Mukayyid olan şefin yanına verip geleceğin Mukayyidi yapmak istediler. Bu işi hiç sevmediğim için arıza ışığı yandı bizim motorun. Hal böyle olunca çok geçmeden tekrar gruba verdiler. Adliyeye gittik, hastaneye gittik, nöbet tuttuk derken zaman geçti gitti böyle :)

m.kardes, 15 dk. önce

Bir işi seversen o iş dünyanın en güzel işidir. Eğer bir işi sevmez isen o iş dünyanın en eziyetli işidir... olacaktı

Toplam 3 mesaj

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